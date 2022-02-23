В Юрьянском районе легковушка столкнулась со встречной фурой

Водитель легковушки не пережил столкновения. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области на трассе столкнулись два встречных автомобиля. В результате аварии погиб человек. Информацию передает региональная ГИБДД.

Авария произошла 22 февраля в 20.10 в Юрьянском районе. На 459 км трассы «Вятка» столкнулись «Хендай Солярис» и «Скания». К сожалению, удар оказался слишком сильным. Водитель легковушки погиб на месте.

На место выезжали сотрудники полиции для осуществления регулировочных действий. Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения аварии. По факту происшествия проводится проверка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.