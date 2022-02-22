В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с грузовиком и опрокинулся

Водитель лесовоза пострадал в результате аварии. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области столкнулись грузовик и лесовоз. В итоге пострадал один человек. О происшествии сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла в Кирово-Чепецком районе сегодня, 22 февраля, в 17.20. На 25 км трассы «Киров-Малмыж-Вятские Поляны» столкнулись грузовик «Ман» с полуприцепом и КамАЗ, груженый бревнами. После этого лесовоз опрокинулся. В результате пострадал его водитель, 55-летний мужчина. К счастью, он выжил. Степень тяжести травм, полученных им, неизвестна.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Уточняются причины и условия совершения аварии. По факту ДТП проводится проверка.