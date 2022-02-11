В Кирове восстановили обрушившееся перекрытие в доме на Ленина

9 февраля УК отчиталась, что перекрытие восстановили. Фото: admkirov.ru

Управляющая компания Ленинского района отремонтировала перекрытие между первым этажом и подвалом в одном из домов Кирова. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, инцидент произошел 25 января в третьем подъезде дома № 6 на ул. Ленина. При обрушении незначительные травмы получили два человека.

Как выяснилось, причиной стало подтопление подвала, которое возникло из-за забитых канализационных колодцев. Такой вывод сделала специальная комиссия, в составе которой были представители мэрии, «Т Плюс», МУП «Водоканала» и УК Ленинского района.

В результате ресурсоснабжающей компании и УК было дано поручение: исправить ситуацию.

Руководитель УК 9 февраля сообщил, что пол в подъезде восстановлен. МУП «Водоканал» привел в порядок канализационные колодцы. Таким образом, ситуация с подтоплением не должна повториться.