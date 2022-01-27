В Кирове в доме на Ленина обрушились перекрытия между первым этажом и подвалом

Обрушение плиты могло произойти из-за повышенной влажности в подвале. Фото: admkirov.ru

В Кирове в одном из домов частично рухнули перекрытия между первым этажом и подвалом. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает горадминистрация.

Инцидент произошел вечером 25 января в одном из подъездов дома №6 по улице Ленина. По предварительной версии, плита обрушилась из-за влажности, появившейся при подтоплении подвала сточными водами. Специалисты аварийной бригады нашли нарушение в работе коммуникаций, из-за которых произошла утечка. Известно, что капремонт в доме проводился в 2016 году, и причиной могло стать использование некачественных материалов.

При обрушении плиты пострадали два человека, жильцы дома. К счастью, травмы оказались незначительными, и госпитализация никому не потребовалась.

Что до ремонта перекрытий, то мэрия обещает начать его после откачки воды из подвала и просушки всех помещений. Сейчас для жильцов уложили временный деревянный настил. Горадминистрация уверяет, что угрозы нового обрушения нет.