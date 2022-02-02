В Кирове искать виновников обрушения перекрытий в доме на Ленина будет прокуратура

Плита между первым этажом и подвалом в доме обрушилась 25 января. Фото: onf.ru

В Кирове искать виновников в обрушении перекрытий на Ленина, 6 будет прокуратура. Об этом рассказали активисты ОНФ.

Напомним, в доме №6 частично рухнули перекрытия между первым этажом и подвалом. Тогда пострадали два человека - к счастью, не сильно. Проблема оказалась в трубах: произошла утечка, и из-за влажности плита обрушилась.

Активисты сообщают, что в 1961 году, когда дом №6 построили, все коммуникации предназначались только для него. Позднее рядом появился дом №10, и все сети тепло- и водоснабжения подключили к коммуникациям дома №6. Со временем они обветшали, протечки привели к образованию грязной лужи в подвале. Из-за бойлеров отопления излишки испаряются, и в подъезде всегда влажно и стоит неприятный запах.

Пять лет назад в доме провели капремонт, и трубы заменили на пластиковые, но проблема никуда не ушла. Что отчасти и привело к несчастному случаю с перекрытием. Сейчас такая ситуация может произойти и в подъездах №2 и 3. Управляющие компании обоих домов бездействуют, утверждая, что трубы транзитные и не входят в состав общедомового имущества. Активисты заявляют, что большая часть проблем приходится именно на общедомовые трубы.

Сейчас заявления направлены в областную прокуратуру и теплоснабжающую компанию.