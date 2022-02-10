Рысь, пойманная в Кирове, прошла комплексное ветеринарное обследование

Хищница оказалась самкой с весом в 18 кг. Фото: kirovreg.ru

О прошедшем обследовании рассказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова в своем Инстаграме

Рыси провели взвешивание, рентген, УЗИ внутренних органов и забор анализов. Пойманная хищница оказалась самкой весом в 18 кг, к тому же «очень возрастной», судя по состоянию клыков, когтей и других признаков. Доказательств того, что животное ранее жило в неволе, не обнаружили.

- Сейчас мы ждем результатов обследования для принятия решения о дальнейшей судьбе рыси. Пока она вернулась в реабилитационный центр «Большое гнездо», где отошла от наркоза и чувствует себя хорошо. В очередной раз благодарю директора центра Гузель Зарипову за заботу о спасенном животном! - пишет Алла Албегова.

Министр также поблагодарила Вятский государственный агротехнологический университет и ректора Елену Симбирских за организацию и проведение осмотра рыси. Обследование животного прошло в ветклинике ВятГАТУ, а занимались им специалисты ветеринарного факультета.

Напомним, хищницу выловили в Кирове в конце декабря. Напугавшее полгорода животное оказалось слабым и истощенным. Рысь доставили в «Большое гнездо», где она оставалась в ожидании обследования, которое решило бы ее дальнейшую судьбу.