Рыси, пойманной в Кирове, предстоит полное обследование в ветклинике

Срок карантина после отлова животного завершился. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершился карантин для рыси, пойманной в областном центре в конце декабря. Как сообщает региональное правительство, вскоре ее отправят на обследование в одну из городских ветклиник.

В зависимости от результатов будет приниматься решение о судьбе хищницы. Если окажется, что животное полностью здорово, то его выпустят на волю, в естественную среду обитания. В случае, если у рыси найдут заболевания, то ее передадут в питомник на ПМЖ для надлежащего ухода и поддерживающего лечения.

- Обследование будет проводиться под наркозом за один раз. У рыси возьмут анализ крови, мазки на наличие инфекций, сделают ЭХО сердца, УЗИ органов брюшной полости, рентген, - поясняет руководитель центра реабилитации диких животных «Большое гнездо» Гузель Зарипова.

Напомним, зверя поймали на Северо-Садовой улице - истощенного, голодного и ослабленного. Хищницу передали в «Большое гнездо», где ей буквально спасли жизнь, а после поместили на обязательный 30-дневный карантин. Кировчане с интересом следили за жизнью животного и даже помогли собрать деньги на просторную клетку для него.