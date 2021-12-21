Судебное заседание по делу бывшего сити-менеджера Кирова Ильи Шульгина назначили на 29 декабря

Бывшего сити-менеджера обвиняют в превышении полномочий. Фото: admkirov.ru

29 декабря начнется разбирательство уголовного дела бывшего сити-менеджера Ильи Шульгина. Информация об этом появилась в картотеке Ленинского районного суда. Вместе с ним на скамье подсудимых появится Алексей Ишутинов, директор управления дорожной и парковой инфраструктуры.

Напомним, обоих будут судить за превышение должностных полномочий. Речь идет о деле, связанном с закупкой дорогостоящих камер для слежения за дорожным движением в Кирове. Техника оказалась не соответствующей контракту, однако Шульгин велел Ишутинову все равно принять поставку. Сумму ущерба, причиненного этим действием, оценили в 21 миллион рублей.

Ранее мы также писали, что завершено расследование дела Юрия Палюха, экс-министра информационных технологий и связи Кировской области. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий по схожим обстоятельствам. Подробнее об этом можно прочитать здесь.