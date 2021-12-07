Полицейский из Кирово-Чепецка навестил в больнице ребенка, спасенного им на Вятке

Участковый передал спасенному им мальчику подарок и пожелал скорейшего выздоровления. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирово-Чепецке школьник, провалившийся под лед на Вятке, сейчас восстанавливается в больнице. Полицейский, спасший его, навестил ребенка. Об этом рассказали в областном УМВД.

11-летний мальчик сейчас идет на поправку, и скоро его уже должны выписать. Участковые Антон Богданович навестил спасенного им ребенка и передал ему подарок от Общественного совета при УМВД России по Кировской области. Полицейский также поздравил школьника с наступающими новогодними праздниками и пожелал ему скорейшего выздоровления. Родители спасенного, в свою очередь, поблагодарили мужчину за помощь их сыну.

Напомним, ЧП произошло днем 5 декабря в Кирово-Чепецке. Ребенок вышел на лед во время прогулки и провалился в воду. На место происшествия вызвали полицию и спасателей, и первым до него добрался участковый Антон Богданович. Он сам бросился в воду и удерживал мальчика на поверхности до прибытия сотрудников МЧС, которые вытащили обоих на берег.

Позднее оказалось, что детей было двое. Мальчик пришел на Вятку с другом. Приятель шел впереди и провалился под лед первым. Очевидица, вызвавшая спасателей, увидела в воде уже только одного ребенка, которого удалось спасти.