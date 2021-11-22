За нахождение на льду водоемов кировчан будут штрафовать

В настоящее время находиться на льду водоемов Кировской области опасно для жизни. Фото: admkirov.ru

В Кировской области произошли первые в текущем году несчастные случаи на недавно подмерзших водоемах. Жители региона начали выходить на лед, который еще не является достаточно прочным. Об этом сообщили в горадминистрации.

Власти предупреждают, что в настоящее время находиться на льду очень опасно. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей для физических, от 5 до 10 тыс. рублей для должностных и от 20 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Спасатели напоминают, что если вы провалились под лед, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание и аккуратно переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. После чего осторожно вылезьте из воды и ползите в сторону берега.

Если на ваших глазах провалился человек под лед, немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 01; 02;112; 8(8332)76-00-00 или 8(8332)23-64-88.