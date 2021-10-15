В Вятских Полянах на продажу выставили противотанковую пушку ЗИС-2

По словам продавца, пушка участвовала в съемках и реконструкциях. Фото: avito.ru

В Кировской области регулярно пытаются продать что-то просто невероятное: то старинную монету за бешеные деньги, то снег (в феврале!), то кошку за полтора миллиона... Вот и один из жителей Вятских Полян отличился, выставив на продажу... пушку. Противотанковую пушку ЗИС-2. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

- Все поворачивается вверх, вниз, вправо, влево, срабатывает противооткатник. Прицел оригинал, остальное - новодел. Размеры приближенные, - пишет продавец Алена. По ее же словам, пушка «два в одном: петарды к8-10-12 и газшутинг». И она даже участвовала в различных съемках и реконструкциях.

Пушку жительница Вятских Полян продает за 350 тысяч рублей, подчеркнув, что это «смешная цена». Объявление было выставлено на сайт 26 сентября, однако никто еще не позарился на товар.