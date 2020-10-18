Кировчанин продает кошку за 1,5 миллиона рублей

По словам продавца, «волшебные» свойства кошки доказаны временем и проверены предками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кирова опубликовал на одной из торговых интернет-площадок объявление о продаже 2-летней кошки за 1,5 миллиона рублей. Такую высокую стоимость он объяснил тем, что шотландская вислоухая якобы приносит в дом любовь и удачу.

- Часть средств будет потрачена в личных целях, а другая часть пущена на благотворительные проекты с предоставлением отчета для покупателя по необходимости, - отметил в объявлении кировчанин.

По словам продавца, «волшебные» свойства кошки доказаны временем и проверены предками. Горожанин утверждает, что продает шотландку «на полном серьезе и без торга». Питомец здоров, стерилизован, имеет ветеринарный паспорт.