В Кирове продают монету 1740 года за 31 миллион рублей

Производственный брак делает обычную монету дороже. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился интересный лот о продаже монеты 1740 года. По словам владельца, она имеет небольшой дефект. На одной стороне есть надпись «ДЕНГА», но на ней отсутствует буква «Г». Нумизматы считают, что производственный брак делает обычную монету дороже. Поэтому собственник оценил свой лот в 31 миллион рублей.

- Варианты продай за тысячу или за копеечку не рассматриваю, - объяснил продавец. - С продажей не спешу.

Отметим, что монета изготовлена из меди. Цена копейки среди коллекционеров варьируется от 1 тысячи до 6 тысяч рублей. Аналогичная монета с более редким дефектом множественного удара стоит 130EUR (около 12 тысяч рублей).

На сайте объявлений имеется еще один лот о продаже монеты за один миллион рублей. Кировчанин продает современный рубль с дефектом на матрице.

- На монете четко отпечаталась трещина, - рассказал продавец. - Кроме того, 15% от продажи пойдут на благотворительность.

Кировчанин продает современный рубль с дефектом на матрице. Фото: avito.ru

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