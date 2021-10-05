Под Котельничем снова образовалась несанкционированная свалка из древесных отходов

В региональное Минохраны окружающей среды уже направили очередное обращение. Фото: vk.com/onfkirov

Под Котельничем образовалась стихийная свалка древесных отходов. Снова. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, ранее мы писали о несанкционированной свалке щепы и опила, устроенной местным предприятием. В апреле сотрудники предприятия ее сами и подожгли. Начались проверки, жалобы, дела по административным правонарушениям. В итоге организации вкатили штраф в 200 тысяч рублей, причем совсем недавно - в конце сентября.

На днях жители деревень Пузыренки и Веснины, рядом с которыми и набросали щепу и опил, снова заявили о появлении свалки. По их словам, площадь навалов равна нескольким школьным стадионам, и складируются отходы совсем рядом с жилыми домами. Они обратились к общественникам, а те - в региональное Минохраны окружающей среды. Скорее всего, предприятие ждет очередная проверка и новый штраф.