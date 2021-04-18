Под Котельничем произошел крупный пожар на свалке древесных отходов

Жители близлежащих деревень уверены, что свалку подожгли работники местного предприятия. Фото: vk.com/onfkirov

Под Котельничем 17 апреля произошел крупный пожар - загорелась свалка древесных отходов с местного производства. Об этом сообщил кировский ОНФ, чей активист увидел возгорание и вызвал пожарных.

- Жар такой, что обжигает и руки и лицо с расстояния в 50 метров, - говорит общественник. - Задымление на сотни метров поднимается.

Дым от пожара было видно даже из центра Котельнича. Причем даже во время его тракторы продолжали подвозить мусор и скидывать его прямо в огонь. Возгорание распространилось на несколько гектаров территории.

По сообщению активистов, эту свалку поджигают уже не впервые - перед проверками, или чтобы освободить место, однако такого крупного пожара еще не бывало. Жители близлежащих деревень, Караул и Веснины, считают, что это делает местное деревообрабатывающее предприятие, которым руководят бизнесмены из Китая. Жалобы на него не прекращаются, однако штрафы и возбужденные административные дела никак не смогли повлиять на ситуацию. На сей раз общественники обратились в Следственный комитет, поскольку, по их словам, жизнь и здоровье жителей соседних деревень находится под угрозой.

Администрация Котельничского района сообщила, что на место происшествия направлены две пожарные машины и оперативная группа. Ситуацию контролирует местное ГО и ЧС МЧС.