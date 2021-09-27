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Общество27 сентября 2021 11:12

Котельничское предприятие заплатит штраф за организацию и поджог несанкционированной свалки отходов

Компания складировала опил и щепу за территорией промплощадки, а после сжигала их
Маргарита Акагиева
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Общая площадь свалки, расположенной вне территории промплощадки, составила более 3000 квадратных метров.

Общая площадь свалки, расположенной вне территории промплощадки, составила более 3000 квадратных метров.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Котельничском районе предприятие, сжигавшее отходы переработки древесины, заплатит штраф. Об этом рассказали в областном правительстве.

Как выяснилось, ООО «Листрейд» устроило несанкционированную свалку отходов - опила и щепы - вне территории промплощадки. Общая площадь составила 3000 квадратных метров. Свалка неоднократно поджигалась, из-за чего страдали жители близлежащих деревень. После их жалоб в соцсетях и СМИ начались проверки.

Специалисты регионального Минохраны окружающей среды осмотрели промплощадку и прилегающую территорию в деревне Пузыренки, где опил и щепа складывались незаконно. В ходе ревизии нашлись многочисленные нарушения, в частности, правил сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации или обезвреживания отходов. Материалы проверки направили в суд. Ведомство постановило: предприятие должно выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.