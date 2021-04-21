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Происшествия21 апреля 2021 13:20

В Котельничском районе на деревообрабатывающее предприятие завели уголовное дело за незаконную организацию свалки

В отношении местных чиновников также проведут проверку
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кировской области на деревообрабатывающее предприятие, которое незаконно складировало отхода, завели уголовное дело.

В Кировской области на деревообрабатывающее предприятие, которое незаконно складировало отхода, завели уголовное дело.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Котельничском районе на деревообрабатывающее предприятие ООО «Листрейд» завели уголовное дело за незаконную организацию свалки и сжигание отходов. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Представители ведомства, получив данную информацию от СМИ, выехали на место. Сотрудники установили, что вблизи деревни Пузыренки предприятие незаконно использует земельный участок сельскохозяйственного назначения. Компания складировала там древесную щепу и опил. Из-за этого земля стала непригодной для посадки сельхозкультур.

Сейчас проводятся допросы руководства и сотрудников ООО «Листрейд». Кроме того, cледователи проведут проверку местных чиновников на предмет должностных преступлений и халатности.

Криминал