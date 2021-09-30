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Общество30 сентября 2021 17:39

В Кирове улицу Романа Ердякова на пересечении с Сормовской будут перекрывать в ночное время

В эти часы на участке будут проводить монтаж теплотрассы
Маргарита Акагиева
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Работы на участке продлятся до 15 октября.

Работы на участке продлятся до 15 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют отрезок улицы Романа Ердякова. В ночное время автомобилисты не смогут проехать в районе ее пересечения с улицей Сормовской. Об этом сообщили в горадминистрации. Соответствующее постановление уже подписано мэрией.

Движение полностью запретят из-за монтажа теплотрассы на этом участке. Работы будут проводиться только в ночное время, поэтому днем движение транспорта ограничивать не будут. Монтаж планируют выполнить до 15 октября.

Напомним, что в ночное время также закрыто движение через ж/д переезд на улице Потребкооперации. Ограничения снимут 1 октября в 6 утра. Кроме того, до 3 октября в Кирове временно закрыта улица Советская из-за аварии на водопроводе.