В Кирове улицу Романа Ердякова на пересечении с Сормовской будут перекрывать в ночное время

Работы на участке продлятся до 15 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют отрезок улицы Романа Ердякова. В ночное время автомобилисты не смогут проехать в районе ее пересечения с улицей Сормовской. Об этом сообщили в горадминистрации. Соответствующее постановление уже подписано мэрией.

Движение полностью запретят из-за монтажа теплотрассы на этом участке. Работы будут проводиться только в ночное время, поэтому днем движение транспорта ограничивать не будут. Монтаж планируют выполнить до 15 октября.

Напомним, что в ночное время также закрыто движение через ж/д переезд на улице Потребкооперации. Ограничения снимут 1 октября в 6 утра. Кроме того, до 3 октября в Кирове временно закрыта улица Советская из-за аварии на водопроводе.