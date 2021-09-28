В Кирове временно ограничат движение через ж/д переезд на Потребкооперации

На переезде будут менять ограждения. Фото: Рамиль Галиев

В Кирове с 29 сентября в ночное время ограничат движение через ж/д переезд по улице Потребкооперации. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Как стало известно, на переезде будут проводить ремонтные работы. На участке должны заменить заграждения - бетонные плиты. Движение ограничат с 21.00 29 сентября до 06.00 30 сентября и с 21.00 30 сентября до 06.00 1 октября. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, участок возможно объехать по путепроводу, ведущему в Чистые пруды. При этом будет организован пропуск спецтранспорта в оперативном режиме.

Кировчан просят учесть эту информацию и планировать свой маршрут с ее учетом.

Напомним, недавно мы писали об ограничении двух участков улиц в Нововятске до середины октября. Подробнее - здесь.