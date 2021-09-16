В Нововятске на двух улицах ограничат движение транспорта до 15 октября

На обоих участках ведутся работы на сетях водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нововятском районе перекроют движение на двух улицах - на одной частично, на второй полностью. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, на улице Рухлядьева в районе домов №10 и 12 ограничат движение. Причина - на этом участке ведутся работы по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения.

По улице Володарского в районе дома №2 движение перекроют совсем. Известно, что там также ведутся работы на сетях водоснабжения.

По сообщению горадминистрации, работы продлятся до 15 октября. После этого ограничения движения транспорта снимут. Кировчан просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, на днях мы сообщили о том, что в Кирове на улице Шинников частично ограничили движение транспорта. Подробнее - здесь.