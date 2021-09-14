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Общество14 сентября 2021 18:01

В Кирове частично ограничили движение транспорта по улице Шинников

Проезд снова разрешат 19 сентября
Маргарита Акагиева
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На участке проводят работы по ремонту теплосетей.

На участке проводят работы по ремонту теплосетей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове улицу Шинников частично ограничили для проезда транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Как стало известно, на одном из участков трубопровода, проложенного по этой улице, обнаружили дефект. Специалисты филиала «Т Плюс» проводят замену поврежденной части, чтобы своевременно подать отопление в дома и объекты микрорайона. В связи с этим движение транспорта по улице Шинников до перекрестка с Чернышевского ограничили до одной полосы. Работы продлятся до 19 сентября.

Кировчан просят учитывать эту информацию и планировать свой маршрут с ее учетом заранее.