В Кирове частично ограничили движение транспорта по улице Шинников

На участке проводят работы по ремонту теплосетей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове улицу Шинников частично ограничили для проезда транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Как стало известно, на одном из участков трубопровода, проложенного по этой улице, обнаружили дефект. Специалисты филиала «Т Плюс» проводят замену поврежденной части, чтобы своевременно подать отопление в дома и объекты микрорайона. В связи с этим движение транспорта по улице Шинников до перекрестка с Чернышевского ограничили до одной полосы. Работы продлятся до 19 сентября.

Кировчан просят учитывать эту информацию и планировать свой маршрут с ее учетом заранее.