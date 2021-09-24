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Общество24 сентября 2021 14:00

В Кирове на участке улицы Советской перекрыли автомобильное движение

Причиной послужила утечка водопровода
Алексей РомановАлексей Романов
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Водителей просят заранее выбирать пути объезда перекрытого дорожного участка. Фото: admkirov.ru

Водителей просят заранее выбирать пути объезда перекрытого дорожного участка. Фото: admkirov.ru

В Кирове у дома №49 по улице Советской временно перекрыли автомобильное движение. Виной тому стала авария на водопроводе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Завершить все раскопки, а также вернуть дорожному участку прежний вид со всеми элементами благоустройства должны до 3 октября. Кировских автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что до 29 сентября, в областном центре движение перекрыто также на перекрестке улиц Свободы и Горбачева.