В Кирове временно ограничат движение на перекрестке улиц Свободы и Горбачева

Работы обещают завершить за неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Свободы и Горбачева. Об этом информирует горадминистрация.

На отрезке будут проходить земляные работы, а именно - аварийный ремонт теплотрассы. К устранению дефекта приступят с 23 сентября. На период раскопок согласована временная схема дорожного движения. Все работы, плюс благоустройство участка, планируют завершить 29 сентября. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута и быть внимательными при проезде перекрестка.

Напомним, недавно мы писали об ограничении движения на улице Чапаева. Ее часть закроют до 26 сентября. Подробнее - здесь.