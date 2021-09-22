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Общество22 сентября 2021 17:10

В Кирове временно ограничат движение на перекрестке улиц Свободы и Горбачева

На участке пройдет аварийный ремонт теплотрассы
Маргарита Акагиева
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Работы обещают завершить за неделю.

Работы обещают завершить за неделю.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Свободы и Горбачева. Об этом информирует горадминистрация.

На отрезке будут проходить земляные работы, а именно - аварийный ремонт теплотрассы. К устранению дефекта приступят с 23 сентября. На период раскопок согласована временная схема дорожного движения. Все работы, плюс благоустройство участка, планируют завершить 29 сентября. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута и быть внимательными при проезде перекрестка.

Напомним, недавно мы писали об ограничении движения на улице Чапаева. Ее часть закроют до 26 сентября. Подробнее - здесь.