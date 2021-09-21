В Кирове часть улицы Чапаева закроют для движения до 26 сентября

C 21 до 26 сентября на ул. Чапаева, 67/1 будет ограничено движение. Фото: Яндекс.Карты

Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при движении по Кирову. Привычный маршрут горожанам придется изменить из-за замены дефектного участка трубопровода на улице Чапаева. Информацию о проведении работ сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

- C 21 до 26 сентября на ул. Чапаева, 67/1 у разворотного круга троллейбусов будет ограничено движение, - сообщается в группе компании. - КТС просит водителей заранее выбирать маршрут движения.

Напомним, что в Кирове до сих пор ограничено движение по улице Казанской.