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Общество21 сентября 2021 12:51

В Кирове часть улицы Чапаева закроют для движения до 26 сентября

Около разворотного круга троллейбусов проводят замену дефектного трубопровод
Андрей Сергеев
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C 21 до 26 сентября на ул. Чапаева, 67/1 будет ограничено движение. Фото: Яндекс.Карты

C 21 до 26 сентября на ул. Чапаева, 67/1 будет ограничено движение. Фото: Яндекс.Карты

Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при движении по Кирову. Привычный маршрут горожанам придется изменить из-за замены дефектного участка трубопровода на улице Чапаева. Информацию о проведении работ сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

- C 21 до 26 сентября на ул. Чапаева, 67/1 у разворотного круга троллейбусов будет ограничено движение, - сообщается в группе компании. - КТС просит водителей заранее выбирать маршрут движения.

Напомним, что в Кирове до сих пор ограничено движение по улице Казанской.