Ветерану боевых действий из Кирса, который не мог добиться получения квартиры, выделили жилье

Ветеран боевых действий наконец получил благоустроенное жилье в Кирсе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ветеран боевых действий в Афганистане, который не мог добиться выделения квартиры в Кирсе, получил долгожданное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе Общероссийского общественного движения «Ветераны России».

В мае Олег Владыкин, тот самый ветеран, обратился в фонд «Боевое единство». По его словам, жилье в поселке Барановка, где он находится, признано непригодным, сам населенный пункт медленно умирает. Местные власти же не спешили выделить мужчине новую квартиру. Фонд обратился к «Ветеранам России», и организация направила обращения в Генпрокуратуру РФ и федеральный Следственный комитет. Начались ревизии на региональном уровне, и вскоре выяснилось, что администрация Кирса попросту обманула прокурора Верхнекамского района, сообщив, что никто к ним не обращался.

Информация просочилась в СМИ, и областной Следком начал проверку, ее ход поставили на контроль в центральном аппарате по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Через несколько дней, после его прямого поручения, ветеран все-таки получил жилье - комнату в центре Кирса. Договор с администрацией подписали 27 сентября.