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Общество21 сентября 2021 10:46

Проверка слуха: в Кирсе ветеран боевых действий не может получить жилье

К разбирательству в ситуации подключился областной Следком
Маргарита Акагиева
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Следственный комитет проводит проверку этой информации.

Следственный комитет проводит проверку этой информации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский Следком проводит проверку по факту возможных нарушений прав ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, жителю Кирса Верхнекамского района положена благоустроенная жилая площадь. Однако он не может добиться ее получения. Стоит заметить, что мужчина является ветераном боевых действий в Афганистане. Информация появилась в местных СМИ и быстро распространилась. Произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

На данный момент проводится проверка этих сообщений. Ведомство изучает приведенные доводы и устанавливает все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение.