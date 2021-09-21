Проверка слуха: в Кирсе ветеран боевых действий не может получить жилье

Следственный комитет проводит проверку этой информации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский Следком проводит проверку по факту возможных нарушений прав ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, жителю Кирса Верхнекамского района положена благоустроенная жилая площадь. Однако он не может добиться ее получения. Стоит заметить, что мужчина является ветераном боевых действий в Афганистане. Информация появилась в местных СМИ и быстро распространилась. Произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

На данный момент проводится проверка этих сообщений. Ведомство изучает приведенные доводы и устанавливает все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение.