Проверка слуха: в Кирсе ветеран боевых действий не может получить жилье

Следственный комитет проводит проверку этой информации.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Кировский Следком проводит проверку по факту возможных нарушений прав ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, жителю Кирса Верхнекамского района положена благоустроенная жилая площадь. Однако он не может добиться ее получения. Стоит заметить, что мужчина является ветераном боевых действий в Афганистане. Информация появилась в местных СМИ и быстро распространилась. Произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного комитета.
На данный момент проводится проверка этих сообщений. Ведомство изучает приведенные доводы и устанавливает все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение.