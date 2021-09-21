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Общество21 сентября 2021 15:15

Следком РФ контролирует проверку информации о ветеране боевых действий, который не может получить жилье в Кирсе

Сейчас все обстоятельства инцидента продолжают выяснять
Маргарита Акагиева
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Кировский Следком продолжает проверку инцидента.

Кировский Следком продолжает проверку инцидента.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Историей с ветераном боевых действий, который не может получить жилье в Кирсе, заинтересовался федеральный Следственный комитет.

Пресс-служба ведомства сообщает, что председатель СК России поручил руководителю кировского СУ СКР доложить о возможных нарушениях прав мужчины. На данный момент проверка информации, прошедшей в местных СМИ, продолжается. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ветеран боевых действий в Афганистане не может добиться выделения благоустроенного жилья в Кирсе. Историей заинтересовался Следком Кировской области. Сейчас все обстоятельства выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.