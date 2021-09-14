В 16 районах Кировской области начался отопительный сезон

В Кирове тепло в дома начнут подавать с 15 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области начался отопительный сезон. Об этом сообщили в областном правительстве.

Как правило, тепло в дома начинают подавать, если среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов в течение пяти дней. Так, в период с 7 по 14 сентября отопительный сезон стартовал в Белохолуницком, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Лебяжском, Нагорском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Пижанском, Подосиновском, Слободском, Тужинском, Унинском, Яранском районах. Тепло также стали подавать в социальные объекты в Арбажском, Афанасьевском, Верхнекамском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Малмыжском, Орловском, Советском районах. Жителям остальных муниципалитетов придется подождать соответствующих погодных условий.

Напомним, что в Кирове тепло в многоквартирных домах начнет появляться с 15 сентября. В объектах социальной сферы областного центра отопление подают с 8 сентября.