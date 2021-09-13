Появилась карта включения отопления в домах Кирова

Процесс подачи тепла займет десять дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове продолжается подготовка к включению отопления в многоквартирных домах. График и карту опубликовал филиал «Т Плюс».

Как уже сообщалось ранее, тепло в домах кировчан начнет появляться с 15 сентября. Нагрузки будут увеличиваться в плановом порядке по мере включения. Процесс будет идти поэтапно и займет 10 дней, уточнили в компании. Плюс к тому рабочим может потребоваться еще несколько дней, чтобы настроить и отрегулировать гидравлический режим теплосетей.

Напомним, с 8 сентября отопление начали подключать в соцобъектах - школах, больницах, детсадах и других подобных учреждениях. Подача ресурса происходит по заявкам руководителей. На утро 13 сентября отопление есть в 261 объекте социальной сферы.

Подробную карту подключения отопления в Кирове вы можете посмотреть по этой ссылке. График подключения с перечислением улиц - здесь.