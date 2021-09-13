В 98 кировских детских садах появилось отопление

Тепло в школы, больницы и детсады начали подавать с 8 сентября. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают подавать отопление в объекты социальной сферы. На сегодняшний день тепло поступило в 133 муниципальных образовательных учреждения, 98 из них - детские сады. Об этом рассказали в горадминистрации.

Подача ресурса в объекты социальной сферы началась с 8 сентября, на сегодня им обеспечено 261 учреждение. На текущей неделе планируется подключить к отоплению оставшиеся школы и детсады. Все они подали заявки. В некоторых объектах тепло не появилось из-за ремонта на наружных сетях теплоснабжения.

Напомним, в многоквартирных домах Кирова тепло начнет появляться с 15 сентября. «Т Плюс» опубликовал график и карту подключения. Подробнее - здесь.