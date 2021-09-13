Геннадий Коновалов занял 81 место в рейтинге глав законодательных собраний

МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил 58. Фото: zsko.ru

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов занял 81 место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов за август 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

За минувший месяц спикер областного парламента потерял 16 позиций. Вероятно, медиарейтинг Геннадия Коновалова упал из-за завершения работы шестого созыва. Единственным значимым событием в августе стало внеочередное пленарное заседание, на котором депутатам пришлось рассмотреть лишь один вопрос, касающийся поправок в областной бюджет.

В итоге за прошедший месяц МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил всего 58, что является рекордно низким показателем за все время работы Геннадия Коновалова на посту спикера.