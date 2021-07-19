Депутаты Законодательного Собрания Кировской области подвели итоги работы за пять лет

За созыв в Законодательное Собрание поступило свыше 2,5 тыс обращений. Фото: zsko.ru

В четверг, 15 июля, состоялось последнее пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва. На нем депутаты рассмотрели 17 вопросов, а также заслушали ежегодный отчет губернатора об итогах работы правительства.

Выступая перед народными избранниками глава региона Игорь Васильев отметил, что достигнутые успехи - это совместная работа правительства и депутатского корпуса, который оперативно принимал решения и поддерживал важные для региона направления.

- За эти годы удалось сделать действительно много, - обратился глава региона к депутатам. - Я с абсолютно искренней благодарностью обращаюсь ко всем без исключения депутатам Законодательного Собрания независимо от партийной принадлежности, должностей, званий, возраста, регалий. Мы все эти пять лет работали вместе, шагали нога в ногу. Еще раз подчеркну: у всех нас одна общая задача - благополучие жителей Кировской области, и мне кажется, мы с вами ее успешно решаем.

В своем докладе губернатор уделил основное внимание экономике региона. Так, показатели доходов бюджета ежегодно увеличиваются: с 43 млрд рублей в 2016 году почти до 70 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, в пандемийный год удалось выполнить все социальные обязательства, стоявшие перед правительством. Немалая заслуга в этом и депутатов, которые в непростых эпидемиологических условиях не прекращали работу, внося свои предложения и корректировки в бюджет.

Глава региона Игорь Васильев поблагодарил депутатов за взаимодействие. Фото: kirovreg.ru

Еще один пример такого взаимодействия - принятие на июльском пленарном заседании законопроекта, внесенного губернатором, о налоговых преференциях для бизнеса, пострадавшего в период пандемии.

На налоговый период 2021 года при соблюдении ряда условий ставки по УСН для предпринимателей составят 3% с доходов и 7,5% с «доходов, уменьшенных на величину расходов». Помимо этого, снижена ставка по налогу на торгово-офисные объекты недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, с 1,6 до 1,4 процентов.

Кроме того, депутаты утвердили новых членов Общественной палаты Кировской области, а также привели областные законы в соответствие с изменениями в ФЗ.

Завершая пленарное заседание, председатель ОЗС Геннадий Коновалов рассказал о результатах работы за минувшие пять лет.

- За созыв в Законодательное Собрание поступило свыше 2,5 тыс обращений, не считая личных, которые поступали непосредственно депутатам от избирателей, - подчеркнул Геннадий Коновалов. - Ни одно из них не осталось без внимания, некоторые побудили к изменению областного законодательства.

Основные направления законотворческой деятельности: поддержка семей с детьми, решение проблемы обманутых дольщиков, экология и вопросы использования лесов. Кроме того, шестой созыв войдет в историю тем, что активно работал в период пандемии над социальными законами.

- Каждый из вас исполнял депутатские обязанности в соответствии с законом, совестью и ответсвенностью перед избирателями, - обратился к коллегам Геннадий Коновалов. - Каждый депутат посвятил Законодательному Собранию и законотворческой деятельности пять лет. В составе парламентского корпуса шестого созыва работал 71 депутат.

Завершая пленарное заседание, спикер Геннадий Коновалов рассказал о результатах работы за минувшие пять лет. Фото: zsko.ru

Геннадий Валерьевич также вспомнил Николая Ивановича Улько, Василия Куприяновича Сураева, Надежду Павловну Гурьянову, Александра Ивановича Владимирова и Владимира Гавриловича Бакина. Он отметил, что все они вошли в историю вятского парламентаризма как деятельные, принципиальные депутаты, настоящие профессионалы, честные, уважаемые люди, которые много сил вложили в развитие своей малой родины.

Председатель Законодательного собрания также поблагодарил за совместную работу представителей органов власти, общественных объединений, бизнес-сообщества и журналистов.

- Мы не можем давать оценку своей работе. За нас это сделают жители региона и депутаты седьмого созыва, выборы которых состоятся в сентябре, - резюмировал Геннадий Коновалов. - Депутатов будет меньше - 40. Это значит, что избирательная кампания пройдет более напряженно и активно, надеюсь, в честной конкурентной борьбе.