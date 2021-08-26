Депутаты ОЗС поддержали изменения в бюджет Кировской области

26 августа депутаты Законодательного Собрания Кировской области собрались на внеочередное пленарное заседание. Фото: zsko.ru

В четверг, 26 августа, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области, на котором депутаты рассмотрели поправки в бюджет региона на 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов. Докладчиками по данному вопросу выступили министр финансов Лариса Маковеева и исполняющий обязанности министра транспорта Юрий Шевелев.

- Параметры доходной части областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить на 6,8 млрд рублей, - пояснила Лариса Александровна. - Основная доля средств, которую необходимо скорректировать, связана с предоставлением субсидий из федерального бюджета. Это средства в размере 5,45 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей - целевые, а один миллиард рублей - дополнительная дотация.

Что касается расходной части бюджета, то средства планируют выделить на строительство шести школ, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на закупку новых автомобилей для пожарных частей. Кроме того, нецелевую субсидию направят на закупку 117 новых автобусов.

- Впервые правительству Кировской области удалось выделить 1 млрд 25 млн рублей на поддержку пассажирских перевозок, - подчеркнул Юрий Алексеевич. - Общее количество планируемых к приобретению автобусов - 117 штук, из них 67 - большого класса для городских маршрутов и 50 - малого на межмуниципальные маршруты. Все транспортные средства будут обеспечены необходимым оборудованием, а также кондиционерами, бегущей строкой и системой ГЛОНАСС.

По словам Юрия Шевелева, предприятием, которое отвечает требованиям предоставления субсидий, является АО «КПАТ». Сто процентов акций компании находится в собственности Кировской области.

- По результатам проведенной экспертизы нарушений бюджетного законодательства не установлено, - сообщила и.о. председателя Контрольной счетной палаты Ольга Чернядьева. - КСП предлагает принять законопроект в двух чтения.

В итоге депутаты поддержали предлагаемые изменения в бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- «ЗА» - 36 депутатов, против - 2, воздержалось - 3, - резюмировал спикер парламента Геннадий Коновалов. - Закон принят в окончательном чтении.

В конце заседания губернатор Кировской области Игорь Васильев поблагодарил депутатов за принятые изменения.