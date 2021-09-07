В Кирове за 30 миллионов рублей продают «Усадьбу Ивана Царевича», где отравились школьники

Парк развлечений продают за 30-35 миллионов рублей. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу парк развлечений «Усадьба Ивана Царевича». Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. Стоимость территории со всеми постройками оценили в 30 миллионов рублей. За «все секреты и тонкости данного бизнеса» просят еще пять миллионов сверху.

Продавец уточняет, что покупатель получит 5,86 Га земли, все развлекательные строения, а также спально-бытовой корпус, административное здание, кафе, бытовку и две скважины. Автор объявления также уточняет, что этот парк подходит для тех, кто уже работает в бизнесе с активными развлечениями. А «любопытных зевак» просят не беспокоить.

Напомним, что «Усадьба Ивана Царевича» в конце мая 2021 года очутилась в центре скандала: после отдыха в парке развлечений в больницу попали три подростка. Школьники намеревались отпраздновать конец учебного года, однако вместо этого получили лишь пищевое отравление. Сотрудники развлекательного заведения свою вину всячески отрицали. Однако проверка прокуратуры, прошедшая в комплексе, показала, что не все в нем ладно, особенно в пищеблоке. По итогам деятельность кафе в «Усадьбе Ивана Царевича» приостановили на 15 суток.