Дело кировчанина, ударившего женщину по лицу при ее ребенке, ушло в суд

Поступок кировчанина охарактеризовали как «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Фото: скрин с видео vk.com/kirov_news

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего кировчанина, который ударил женщину по лицу при ее ребенке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел днем 7 июля во дворе дома №60 по улице Грибоедова. Кировчанин с силой ударил по лицу женщину, причем сделал это при ее ребенке. Поступок попал на камеры внешнего наблюдения, запись быстро разлетелась по соцсетям и местным СМИ, и произошедшее обрело большой резонанс.

На мужчину завели уголовное дело. На время его расследования кировчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину в совершенном он признал. Сейчас расследование завершено, материалы дела направили в суд вместе с обвинительным актом. Кировчанину грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные либо обязательные работы (на 480 часов либо год соответственно) или арест на срок до четырех месяцев.