Кировчанин, разбивший женщине нос при ее ребенке, предстанет перед судом

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Фото: скрин с видео vk.com/kirov_news

В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который ударил женщину по лицу при ее ребенке. Об этом сообщили в областном УМВД.

Напомним, инцидент произошел 7 июля во дворе дома на улице Грибоедова и попал на камеры внешнего видеонаблюдения. Запись быстро утекла в сеть, разошлась по пабликам и местным СМИ, и вскоре полиция установила личность драчуна - 27-летнего кировчанина. На мужчину завели уголовное дело по статье «Побои», которую после переквалифицировали в более тяжкую - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

На данный момент дознаватели УМВД установили все обстоятельства произошедшего, собрали доказательства вины мужчины. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направили в прокуратуру для утверждения.