Апелляционный суд встал на сторону «Лепсе» в споре с СК «Родина»

Конфликт вокруг спортивного комплекса «Родина» начался в начале года. Фото: Фото: vk.com/skrodinaru

Второй арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Кировской области о расторжении договора аренды спорткомплекса «Родина». Соответствующие постановление опубликовано на портале «МойАрбитр».

- Определение Арбитражного Кировской области оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью спортивный клуб «Родина» – без удовлетворения, - говорится в постановлении суда.

Напомним, что конфликт вокруг спортивного комплекса «Родина» начался еще в начале 2021 года. Тогда собственник помещений завод «Лепсе» разорвал договор аренды с ООО «Родина». Последние назвали данные действия «рейдерским захватом». С этого момента начались судебные тяжбы. 13 мая Арбитражный суд встал на сторону завода. Суть спора можно прочитать на сайте «КП»-Киров».