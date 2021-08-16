Кировский парк «Аполло» украсили 12 красных кленов

Рядом с парком высадили 12 красных кленов. Фото: admkirov.ru

Кировский парк «Аполло» украсили: рядом с ним появилась кленовая аллея. Об этом сообщили в горадминистрации.

Рядом с зоной отдыха высадили 12 деревьев красного клена. Как известно, это благоустройство стало подарком городу от одной из страховых компаний. Мэрия добавляет, что власти «всегда готовы идти навстречу активным гражданам и компаниям, чьи инициативы нацелены на благоустройство территории».

К слову о благоустройстве и украшении: напомним, ранее стало известно, что на набережной Грина появились скамейки с подсветкой. Любимое место отдыха кировчан украсили 20 таких объектов. Кроме того, сейчас решается вопрос о создании спортивной площадки на набережной. Единственная проблема - разросшийся кустарник, мешающий кировчанам любоваться на Вятку, но и эту проблему обещают решить - к середине сентября.