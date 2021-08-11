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Общество11 августа 2021 15:22

На Набережной Грина установили светящиеся скамейки

Лавочки оборудовали светодиодной подсветкой
Алексей РомановАлексей Романов
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На сегодняшний день на набережной установлено уже 20 светящихся скамеек. Фото: admkirov.ru

На сегодняшний день на набережной установлено уже 20 светящихся скамеек. Фото: admkirov.ru

В Кирове на Набережной Грина появились скамейки, которые светятся в темноте. Такая иллюминация несомненно украсит одно из любимых мест жителей областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

Обновленные лавочки изготовлены по специальной технологии из светопроводящего бетона. Подсветка будет включаться в темное время суток вместе с уличными фонарями.

На сегодняшний день установлено уже 20 таких скамеек. Кроме того, на набережной работает игровой комплекс, а также решается вопрос о создании спортивной площадки.