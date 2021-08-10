Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 12:25

В Кирове на набережной Грина уберут кустарник, закрывающий вид на Вятку

К середине сентября работы обещают полностью закончить
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уборка кустарника начнется в ближайшие дни. Фото: admkirov.ru

Уборка кустарника начнется в ближайшие дни. Фото: admkirov.ru

Кировчане жалуются на разросшийся кустарник на набережной Грина, закрывающий вид на Вятку. Возмущение горожан нередко появлялось в местных пабликах. Горадминистрация сообщает, что вскоре растения уберут.

Уборку склонов, по словам управления дорожной и парковой инфраструктуры, проводят по мере необходимости либо раз в три года. Нынешним летом насаждения также планировалось подстричь, но сроки сместились из-за того, что специалисты были заняты на устранении последствий урагана.

В ближайшие дни (в конце текущей или начале следующей недели) мешающие горожанам кустарники уберут. Участок работ - склон на набережной Грина от Вечного огня до Слободского спуска. В мэрии уточняют, что полностью территорию очистят до середины сентября.