В Кирове на набережной Грина уберут кустарник, закрывающий вид на Вятку

Уборка кустарника начнется в ближайшие дни. Фото: admkirov.ru

Кировчане жалуются на разросшийся кустарник на набережной Грина, закрывающий вид на Вятку. Возмущение горожан нередко появлялось в местных пабликах. Горадминистрация сообщает, что вскоре растения уберут.

Уборку склонов, по словам управления дорожной и парковой инфраструктуры, проводят по мере необходимости либо раз в три года. Нынешним летом насаждения также планировалось подстричь, но сроки сместились из-за того, что специалисты были заняты на устранении последствий урагана.

В ближайшие дни (в конце текущей или начале следующей недели) мешающие горожанам кустарники уберут. Участок работ - склон на набережной Грина от Вечного огня до Слободского спуска. В мэрии уточняют, что полностью территорию очистят до середины сентября.