Последствия непогоды в Кирове 3 и 4 августа: поваленные деревья и ушедшие под воду улицы

Непогода обрушилась на областной центр еще во вторник, 3 августа. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Разрушительный грозовой фронт, бушевавший в Кирове в течение двух дней, затопил городские улицы и оставил без электричества несколько микрорайонов областного центра. «Комсомолка» собрала последствия непогоды, которыми кировчане активно делились в социальных сетях.

Непогода обрушилась на областной центре еще во вторник, 3 августа. Несмотря на то, что гроза с дождем нависла над городом на непродолжительное время, этого хватило, чтобы превратить маленький город на берегу Вятки в настоящую итальянскую Венецию. Вот только вместо каналов выступили городские улицы, а автолюбители - гондольерами.

Своеобразными гранд-каналами стали центральные улицы Кирова. Фото: vk.com/kirov_blacklis

Своеобразными гранд-каналами стали центральные улицы Кирова: Комсомольская, Ленина и Октябрьский проспект. Маленькие же просто ушли под воду.

- Работа ливневок - это высший пилотаж! А какая красота сейчас на Комсомольской площади! Все видели? Заглядение! - написал разгневанный кировчанин в социальной сети.

В свою очередь в правительстве региона сообщили, что в городе идут работы по расчистке ливневой канализации и дождеприемников. В период прекращения дождей проводятся работы по уборке проезжей части и тротуаров от веток, листьев и остатков почвы после смыва с газонов.

В период прекращения дождей проводятся работы по уборке проезжей части. Фото: vk.com/kirovreg43

Итогами первого дня стихия стали: около сорока поваленных деревьев и пять пожаров из-за грозы на территории региона. Кроме того, три микрорайона Кирова остались без водоснабжения из-за аварии на сетях электроснабжения, питающих очистные сооружения.

Смотреть видеосюжет Ураган в Кирове, 3 августа

В среду, 4 августа, стихия обрушилась на город с новой силой, на этот раз всевятский потоп охватил более масштабную площадь. Под воду ушел участок улицы Карла Маркса у Ботанического сада и перекресток Ленина и Азина. Потоки также разлились по Мельничной и Комсомольской.

Под воду ушел участок улицы Карла Маркса у Ботанического сада. Фото: vk.com/kirov_blacklis

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Милицейской произошло замыкание электрического щитка.

Смотреть видеосюжет Замыкание электрического щитка в Кирове

Итогами дня стали: несколько десятков поваленных деревьев и перебои с электричеством. Информации о пострадавших не сообщалась. В настоящее время властям и горожанам еще предстоит посчитать ущерб от непогоды.

Смотреть видеосюжет Последствия непогоды в Кирове

Стоит добавить, что от непогоды пострадал не только областной центр. По сообщению МЧС, в Уржумском районе сразу семь населенных пунктов лишились электроэнергии после грозы, случившейся 4 августа.