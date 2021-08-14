В Кирове реку Мостовица почистили от автомобильных покрышек и бутылок

Со дна и берегов реки убрали немало мусора. Фото: пресс-служба кировского отделения ГЖД

В Кирове почистили берега и дно Мостовицы в районе локомотивного депо. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ГЖД, в субботнике приняли участие железнодорожники, волонтеры и представители Российского экологического общества.

Со дна реки в процессе подняли около десятка старых автомобильных покрышек. Водоем также почистили от бутылок, мусора и бытовых отходов.

- Цель акции - поддержать чистоту водной артерии, внести вклад в сохранение экосистемы реки Мостовица, а также повысить экологическую культуру и ответственность среди работников Кировского региона ГЖД, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, покрышки на дне и бутылки на берегах - не единственная проблема с этим объектом. Недавно к активистам обратились жители СНТ, вблизи которого протекает Мостовица, и пожаловались на массовый мор рыбы, неприятный запах и маслянистые разводы на поверхности реки. Активисты взяли пробы и направили в лабораторию. На данный момент эксперты установили превышение щелочи в воде.