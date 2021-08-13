В Кирове активисты направили в прокуратуру результаты проб воды из Мостовицы

Массовый мор рыбы в реке обнаружили местные жители на минувшей неделе. Фото: пресс-служба ОНФ в Кировской области

Активисты ОНФ направили в природоохранную прокуратуру результаты исследования проб воды из Мостовицы, в которой на минувшей неделе массово вымерла рыба. По их словам, есть вероятность, что в реку действительно сливают неочищенные стоки с ближайшего предприятия.

Пробы взяли из трех мест: из трубы крупного предприятия, до и после нее. По результатам анализов выяснилось, что в воде превышен уровень рН, а также ортофосфатов. Эксперт общественников считает, что первый показатель вызван сбросом щелочи в воду, которую предприятия используют в производственных циклах. Фосфатами, в свою очередь, смягчают воду. На момент сброса стоков в реку, скорее всего, их содержание превышало предельно допустимую концентрацию, что и могло вызвать мор рыбы.

Собранные данные направили в соответствующее ведомство. Кировчан просят незамедлительно сообщать об экологических нарушениях на водоемах, если вы стали их свидетелем, поскольку промедление усложнит установление причины.