Активисты и чиновники разошлись в оценках качества воды в Мостовице

О вымершей в Мостовице рыбе местные жители сообщили на минувшей неделе. Фото: пресс-служба ОНФ в Кировской области

В Мостовице, где массово вымерла рыба, обнаружили очень высокое содержание щелочи. Об этом сообщили активисты ОНФ. По предварительным данным, именно это могло погубить живность в речке.

Как предполагают общественники, такую жидкость в водоем могли слить пищевые предприятия. На днях они должны получить заключение экологов, которые проводят лабораторные анализы образцов. Активисты также отметили, что в остальном вода в этой речке даже чище, чем в Вятке.

Что касается ведомств, то от них поступил свой ответ: региональное Минохраны окружающей природы сообщило о проведенном осмотре речки. Никаких визуальных загрязнений воды и мертвых рыб специалисты не увидели, как и не почувствовали запаха. По результатам исследований все показатели в норме.

Стоит отметить, что воду проверяли на содержание в ней именно нефтепродуктов, так как изначально общественники и местные жители жаловались на запах горюче-смазочных продуктов и маслянистые разводы на поверхности.