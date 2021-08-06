В реке Мостовица массово вымерла рыба: местные жители бьют тревогу

В реке местные жители заметили десятки мертвых карасей. Фото: vk.com/onfkirov

В кировской малой реке Мостовица массово вымерла рыба: на поверхность всплыли сотни карасей. Местные жители также заметили, что вода приобрела запах горюче-смазочных материалов и окрасилась маслянистыми разводами, сообщают активисты ОНФ.

Речка протекает рядом с СНТ «Автомобилист», и его жители всерьез опасаются и за свое здоровье. Дело в том, что на ее берегу установлена насосная станция, которая качает воду к домам этого товарищества и соседнего, «Искож». В сумме получается более 250 зданий. И этой водой жители моют посуду и поливают урожай. Ранее в Мостовице уже гибла рыба, но не так массово. На берегу также видели трупы уток.

Как полагают местные, в речку, помимо прочего, сливают неочищенные стоки с крупного предприятия по соседству. Активисты взяли пробы воды, чтобы иметь собственные независимые результаты экспертизы, и обратились в прокуратуру с просьбой найти виновника. Вскоре к делу подключилось и региональное Минохраны окружающей среды: их специалисты выехали на объект с проверкой.

Между прочим, такой случай далеко не единичен: буквально пару дней назад к активистам обратились жители слободы Малые Ряби. Озеро рядом с ними начало источать удушливый неприятный запах. Подробнее - здесь.