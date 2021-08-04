Кировчане пожаловались на загрязнение озера в слободе Малые Ряби

Общественники самостоятельно взяли пробы воды и отдали их на исследование в независимую лабораторию. Фото: vk.com/onfkirov

Жители слободы Малые Ряби жалуются на удушливый запах от местного озера. Независимая экспертиза, проведенная по инициативе общественников, показала, что в водоеме превышены показатели по аммиаку и фенолу. Об это сообщили в региональном штабе ОНФ.

- В заключении эксперта отмечается, что подобный тип стоков характерен для промышленных предприятий, - поделилась эксперт ОНФ Алена Чеснокова. - Вероятнее всего, стоки сюда нелегально свозят цистернами и сбрасывают в это озеро.

В настоящее время общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту загрязнения воды в озере и воздуха.