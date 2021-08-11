В деле директора Савальского политехникума вскрылись новые обстоятельства

Благодаря незаконным действиям директора двое мужчин были допущены к сдаче экзамена в ГИБДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи СК по Малмыжскому району выявили новые факты преступных действий директора Савальского политехникума. Женщина подозревается в неоднократном превышении своих полномочий. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, что это не первый эпизод в деле экс-руководителя учебного заведения. Своим служебным положением женщина пользовалась на протяжении 2019-2020 годов. Постепенно вскрываются все новые схожие эпизоды с участием директора КОГПОАУ «Савальский политехникум».

Так, недавно открылся еще один эпизод. Сотрудники следственного комитета провели проверку и доказали, что подозреваемая незаконно выдала двум мужчинам свидетельство об окончании обучения в автошколе. Кроме того, она получила взятку в 25 тысяч рублей от директора строительной компании за проживание двух сотрудников в общежитии образовательного учреждения. Расследование продолжается.