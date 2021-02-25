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В Кировской области директор техникума помогла незаконно получить водительские права

Два человека сдали экзамен, не пройдя обучения
Алексей РомановАлексей Романов
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Директор техникума помогла получить права

Директор техникума помогла получить права

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На протяжении 2020 года в Малмыжском районе директор КОГПОАУ «Савальский политехникум» воспользовалась своим служебным положением в корыстных целях. Она оформила двум жителям Кировской области документы, необходимые для сдачи экзамена на водительские права категории «А1». Об этом сообщили в Следственном комитете.

Стоит отметить, что мужчины сдавали экзамен, не пройдя соответствующего обучения. В ходе расследования сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время следователи Малмыжского межрайонного СУ СК проводят проверку на предмет участия подозреваемой в других преступлениях. Расследование продолжается.

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