В деле бывшего директора Савальского политехникума вскрылись новые эпизоды

Женщину обвиняют во внесении ложных сведений в официальные документы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Малмыжском районе выявили новые эпизоды в деле директора Савальского политехникума. Выяснилось, что фактов служебного подлога было больше. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, женщину обвинили в том, что она, будучи директором политехнического техникума, оформляла ложные свидетельства о прохождении обучения на вождение внедорожника. Эти документы помогли учащимся сдать экзамены и получить водительские удостоверения. Ранее сообщалось о двух таких кировчанах, сейчас нашелся еще один. Помимо того, женщине предъявили обвинение в еще семи фактах служебного подлога, то есть внесения ложных данных в официальные документы.

Кроме того, экс-директор организовала в учреждении проживание нескольких сотрудников местной строительной компании, руководитель которой заплатил ей за это 25 тысяч рублей. Полученные деньги женщина попросту присвоила себе, распорядившись после по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемая по-прежнему находится под домашним арестом, а расследование уголовных дел продолжается. Экс-директору техникума вменяют злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и присвоение денежных средств.