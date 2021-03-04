В деле директора Савальского техникума Малмыжского района вскрылись новые обстоятельства

Директор Савальского техникума оказалась причастна еще к одному преступлению. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Малмыжском районе Кировской области директору КОГПОАУ «Савальский политехникум» выдвинули новое обвинение. Женщину подозревают в получении взятки в размере 25 тысяч рублей. Об это сообщили в Следственном комитете региона.

Выяснилось, что в конце декабря 2020 года в общежитии техникума неофициально проживали несколько сотрудников строительной компании. За это ее директор заплатил 25 тысяч рублей заведующей образовательного учреждения.

Напомним, что ранее женщину обвиняли в оформлении ложных документов. В результате чего двое мужчин получили допуск к сдаче экзамена на получение водительских прав. Женщину подозревают в нарушении закона по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

На настоящий момент она находится под домашним арестом. Сотрудники СК проводят проверку на предмет причастия подозреваемой к другим преступлениям. Расследование продолжается.